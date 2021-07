Olympiërs mijden voortaan de lift en nemen de trap

De Nederlandse olympiërs nemen vanaf nu zo min mogelijk de lift in het appartementencomplex waar de atleten verblijven tijdens de Olympische Spelen in Tokio. “We nemen de trap die buitenom gaat. Zo vermijden we dat we met groepjes in de lift staan of voor de lift staan te wachten”, zegt beachvolleybalster Katja Stam.

Na het vierde coronageval in de Nederlandse ploeg – roeier Finn Florijn testte positief – heeft de staf van de Nederlandse equipe nogmaals alle sporters en begeleiders op het hart gedrukt drukke plekken te vermijden.

Dat geldt uiteraard ook voor de roeiploeg, ook al vermeed Florijn al vrijwel alle contact met de andere roeiers en roeisters. “Als skiffeur had hij geen directe ploeggenoten en een eigen kamer”, aldus de woordvoerster roeien. “Zo leven de ploegen in mini-bubbels, houdt de begeleiding nog meer afstand, eten we buiten spitstijden, stappen we niet in te volle bussen en begeven we ons zo min mogelijk in gemeenschappelijke ruimtes.”

Stam, die zaterdag met Raïsa Schoon haar eerste wedstrijd verloor, vertelt dat de bewegingsvrijheid verder is ingeperkt. “We mogen nu nog maar maximaal 30 minuten in de algemene ruimte verblijven, terwijl we daar voorheen meer vrijheid hadden. Ook de tafeltennistafel is weg. En natuurlijk moeten we nog meer afstand houden, nog meer contacten met andere sporters vermijden en altijd de mondkap op”, aldus Stam.

“De regels zijn nog strakker, maar voor ons maakt het niet zoveel uit. We kwamen al nauwelijks in de algemene ruimte en vertoeven de meeste tijd op onze kamer. Wij zijn wel een ‘close contact’ ja, maar daar valt niets aan te doen”, zegt Schoon.

Stam en Schoon zaten op dezelfde vlucht van Amsterdam naar Tokio als de positief geteste skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, Florijn en het staflid van de roeibond. “Candy zat zelfs direct achter ons”, vertelt Schoon. “De drie skateboarders zaten naast elkaar, met soms de hoofden tegen elkaars schouders, dus het lijkt me heel lastig om erachter te komen waar dat virus dan vandaan is gekomen. Het kan zomaar gebeuren.”