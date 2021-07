Olympisch zwemdebuut smaakt naar meer voor ‘papa’ Knipping

Een dag voordat dochter Nora haar derde verjaardag vierde, debuteerde zwemmer Arjan Knipping op de Olympische Spelen. De 26-jarige Achterhoeker bleef met 4.15,83 steken in de series van de 400 meter wisselslag. Desondanks had Knipping, die 17e werd in het veld van 29 zwemmers, genoten van zijn acht banen door het Tokyo Aquatics Centre.

“Heel gaaf om hier te staan”, aldus Knipping, die nog niet zo lang geleden bekendstond als de zwemmende vakkenvuller. Hij combineerde zijn sportcarri√®re met een baan bij een supermarkt in Eindhoven, tot hij in 2019 bij de WK in Gwangju met een Nederlands record van 4.13,46 de finale haalde van de 400 wissel. Het leverde hem niet alleen een ticket op voor de Spelen, maar ook de A-status van sportkoepel NOC*NSF, waardoor hij zich volledig kon gaan richten op het zwemmen.

“Ik heb hier mijn beste tijd van dit seizoen neergezet, maar ik was graag nog iets harder gegaan. Mijn doel was om onder die 4.13 te gaan”, aldus de wisselslagspecialist, die ruim 5 seconden verwijderd bleef van een plek in de finale van zondagochtend met de snelste acht zwemmers uit de vier series.

Thuis in Enschede keek de familie Knipping op tv mee. Dochter Nora wordt zondag 3 jaar, maar dat werd zaterdag al gevierd. “Ze zullen wel met z’n allen voor de tv hebben gezeten. Het plan was eerst om Nora hier mee naartoe te nemen, maar dat ging vanwege corona niet door. Ik denk dat ze er graag bij was geweest. Ze heeft eigenlijk nog niet veel meegemaakt van mijn zwemcarri√®re. Als baby kreeg ze er natuurlijk niets van mee en daarna kwam corona.”

Knipping maakte voor vertrek naar Japan een grote aftelkalender voor zijn dochter. “Ze kan steeds een dag wegstrepen tot aan haar verjaardag en tot ik weer thuiskom.” Volgende week doet hij eerst nog mee aan de 200 wissel.

Knipping werd enkele maanden geleden voor de tweede keer vader, weer van een meisje. Binnen de Nederlandse sportploeg wordt hij geregeld met ‘papa’ aangesproken. Voor de Spelen is Knipping voor het eerst lang van huis. “Ik heb met het team niet eerder zo’n lange aanloop meegemaakt naar een toernooi. Ik stroom vaak iets later in vanwege mijn thuissituatie. Heel gaaf om dit zo een keer mee te maken. Of het naar meer smaakt? Ja, maar ik weet nog niet wat ik hierna ga doen. Ik moet op een gegeven moment gaan kiezen. Er is nog zoveel meer in het leven dan zwemmen. Ook ‘thuis’ speelt natuurlijk mee in mijn afwegingen. Ik kan daar dus nog niets over zeggen. Maar dit was in ieder geval heel mooi.”