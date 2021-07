Ook in Parijs 2024 wil Van der Poel mountainbiken

Mathieu van der Poel zal over drie jaar op de Olympische Spelen van Parijs ook op de mountainbike uitkomen. Dat zei de allrounder, ook een topper op de weg en in het veldrijden, zaterdag. Maandag volgt zijn debuut op de Spelen: het doel is het goud te veroveren als mountainbiker.

Het plan ontstond al een paar jaar geleden, toen hij nog heerste in het veldrijden en de weg erbij ging doen. Inmiddels won hij koersen als de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen, net als een rit in de Tour. “Zoals het er nu naar uitziet ga ik in Parijs weer voor de mountainbike. Dat kun je zoals het programma van de Olympische Spelen nu is niet combineren met de wegwedstrijd. Als dat wel mogelijk is zou ik zeker overwegen beide te doen.”