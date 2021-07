Opening Olympische Spelen trekt 784.000 kijkers

De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio is vrijdagmiddag bekeken door 784.000 mensen in Nederland, becijfert Stichting KijkOnderzoek. De opening stond door de coronapandemie in groot contrast met de opening van de Spelen van Rio de Janeiro, die in 2016 feestelijker werden geopend.

Toch keken meer mensen naar de opening in Tokio. De startceremonie in 2016 vond voor Europeanen midden in de nacht plaats. Ruim 600.000 Nederlanders bleven in de zomer van 2016 wakker voor de opening in Rio.

In 2012 werd de beginceremonie in Londen door bijna 3 miljoen Nederlanders bekeken. Deze vond toen op een vrijdagavond plaats, met slechts één uur tijdsverschil.