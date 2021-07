President Macron belooft opening Spelen Parijs op de Seine

De opening van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs gaat plaatsvinden op de Seine. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron in Tokio gezegd tegenover sportkrant l’Equipe. De politicus was in de Japanse hoofdstad vanwege de opening van de huidige Olympische Spelen in Tokio.

Volgens Macron wordt de ceremonie in Parijs “eenmalig en revolutionair”. Details gaf hij nog niet. “Maar ook de oevers van de rivier worden gebruikt voor het festijn”, zei hij. De opening van de Spelen in Parijs staat gepland voor 26 juli 2024.