Roeiers twee-zonder naar halve finale op Spelen

De Nederlandse roeiers in de twee-zonder hebben zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de halve finale. Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek eindigden als tweede in hun serie op de Sea Forest Waterway in Tokio, achter de Roemenen Marius Cozmiuc en Ciprian Tudosa.

Van Sprang en Krommenhoek finishten na 6.36,42. Ze moesten ruim 2 seconden toegeven op het Roemeense koppel. De Serviërs Martin Mackovic en Milos Vasic eindigden als derde en plaatsten zich eveneens voor de halve eindstrijd.