Roeiers van Holland Acht naar finale van Spelen

De roeiers van een Holland Acht staan in de finale van de Olympische Spelen. Björn van den Ende, Bram Schwarz, Jasper Tissen, Maarten Hurkmans, Mechiel Versluis, Robert Lücken, Ruben Knab en Simon van Dorp wonnen op de Sea Forest Waterway in Tokio hun serie in 5.30,66.

Alleen de winnaars van de twee series plaatsten zich rechtstreeks voor de finale. De overige landenploegen gaan naar de herkansing. In de ander serie waren Duitsland (5.28,95) en Verenigde Staten (5.30,57) sneller dan Nederland.