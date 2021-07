Syrische tafeltennisster (12) debuteert met nederlaag bij Spelen

De 12-jarige Syrische tafeltennisster Hend Zaza heeft als jongste deelneemster bij deze Olympische Spelen haar debuut gemaakt. In de eerste ronde in Tokio verloor ze van de Oostenrijkse Jia Liu in vier sets.

Zaza is de jongste sportster op de Spelen sinds de Roemeense kunstschaatsster Beatrice Hustiu. Tijdens de Winterspelen van 1968 was zij elf jaar.

“Dit waren mijn eerste Spelen. Om de volgende keer een beter resultaat te behalen zal ik keihard gaan werken”, zei Zaza na afloop. “Ik had de wedstrijd heel graag willen winnen, maar deze ervaren tegenstandster was te sterk. Maar dit is een goede les voor mij.”