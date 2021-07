Teambaas Horner: schade aan auto Verstappen 1,5 miljoen euro

Red Bull heeft een flink bedrag moeten uitgeven om de Formule 1-auto van Max Verstappen weer in orde te maken. De Nederlander crashte zondag in de Grote Prijs van Groot-Brittannië al vroeg na een aanrijding met de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton.

“Die crash heeft ons ongeveer 1,8 miljoen dollar gekost en zo’n ongeluk heeft enorme gevolgen in een tijd van budgetplafonds”, schreef teambaas Christian Horner vrijdag in een column op de officiële website van het team. Omgerekend komt dat bedrag uit op zo’n 1,5 miljoen euro.

Hamilton kreeg een tijdstraf van 10 seconden maar won de race alsnog. Verstappen moest naar het ziekenhuis en noemde het later “respectloos en onsportief” dat Hamilton de zege uitgebreid vierde met zijn fans terwijl hij niet wist hoe Verstappen er precies aan toe was.

Ook Horner bekritiseert Hamilton en zijn team. “Het Mercedes-team was zich bewust van de ernst van de crash, waarbij in het algemeen werd gemeld dat Max in het ziekenhuis was opgenomen en verdere controles nodig had. Het is ondenkbaar om je coureur niet op de hoogte te stellen van de situatie. Je moet je coureur beschermen voor het geval hij niet de nodige terughoudendheid toont bij het vieren, vooral als dat het gevolg was van een incident waarvoor hij zelf is bestraft.”

Het Formule 1-seizoen gaat volgende week verder in Hongarije. Verstappen heeft in de WK-stand nog een kleine voorsprong op Hamilton.