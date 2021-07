Turner Deurloo over zijn kansen: denk dat het genoeg is

Met een score van 14,400 lijkt de kans groot dat turner Bart Deurloo zich heeft geplaatst voor de finale op de rekstok bij de Olympische Spelen van Tokio. “Ik ben zeer tevreden, alles valt op zijn plaats”, zei de 30-jarige Rotterdammer. “Maar ik ben er nog niet.”

Deurloo staat derde nadat een derde van het deelnemersveld in actie is gekomen. “Als je kijkt naar de scores bij World Cups en WK’s dan moet dit in principe genoeg zijn. Maar je weet het niet. Dit zijn de Olympische Spelen, iedereen is hier fit en ‘ready’. Ik denk dat het gaat lukken.”

Bij scores van 14,1 en 14,2 weet Deurloo uit ervaring dat het spannend wordt. “Maar 14,4 is hoger dan de allrounders scoren. Het zou moeten kunnen, maar het wordt spannend.”

Deurloo kwam in de voorbereiding in Nederland nog ten val waarbij hij zijn rug blesseerde. “Ik heb het nu goed in de hand”, vertelde hij. “Er is een beetje last, maar het is niet iets wat me beperkt. Twee dagen na die val dacht ik wel: dit is spannend. Maar nadat er foto’s zijn gemaakt en een MRI wist ik dat er geen schade was en dat er niets kapot kan. Dan kun je er doorheen, pijn zijn we wel gewend.”