Turner Deurloo overtuigt, Zonderland moet vrezen

Voor turner Epke Zonderland dreigt het bij de Olympische Spelen in Tokio bij één optreden te blijven. De Friese rekspecialist kwam in de kwalificaties tot een score van 13,833, normaal gesproken niet genoeg voor een plaats in de finale.

Bart Deurloo mag wel hopen op een plaats bij de beste acht, die over anderhalve week terugkeren voor de strijd om de medailles. De Rotterdammer turnde een goede oefening met onder meer een combinatie van twee vluchtelementen. Deurloo kwam uit op een score van 14,400. Daarmee lijkt een finaleplaats reëel al is het afwachten wat de concurrentie doet.

Wat het optreden van beide Nederlandse turners waard is zal pas later op de dag blijken. Pas om 14.30 uur zijn alle turners in actie gekomen.