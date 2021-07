Turnsters Thorsdottir en Van Pol laten sores rond coaches los

In de schaduw van de turnzusjes Wevers komen ook Vera van Pol en Eythora Thorsdottir zonder hun vaste coach uit op de Olympische Spelen. Van Pol is normaal gesproken pupil van Vincent Wevers, de coach die door gymnastiekbond KNGU buiten de olympische staf werd gelaten. Thorsdottir zag al eerder Patrick Kiens tot ongewenst persoon verklaard.

Kiens behoorde tot de turncoaches tegen wie een onderzoek werd gestart wegens grensoverschrijdend gedrag in het verleden. De coach van Pax werd inmiddels vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. Thorsdottir sputterde nog tegen, liet aanvankelijk doorschemeren dat ze niet zonder haar vaste coach naar Tokio zou afreizen maar legde zich er toch maar bij neer. Contact was er de afgelopen weken wel, liet ze tijdens de trainingsstage weten. “Het gaat dan hooguit nog om een paar kleine dingetjes. Dat kan ook via de app. Ik heb het kunnen loslaten. Idealiter was Patrick erbij geweest, maar het werken met Aimee gaat goed.”

Ze doelt op Aimee Boorman, de Amerikaanse coach die werd ingehuurd om de Nederlandse vrouwen te begeleiden. De KNGU besloot in december de samenwerking met Kiens te beĆ«indigen, Wevers werd buiten de ploeg gelaten omdat een onderzoek tegen hem nog loopt. Dochters Sanne en Lieke uitten zich donderdag na de podiumtraining bijzonder kritisch over dat besluit. Van Pol legde al voor afreizen naar Japan uit dat ze de kwestie laat rusten. “Mijn doel de afgelopen maanden was in het team te komen. Dat is gelukt. Ik heb geprobeerd me niet te laten afleiden door wat er speelde. Thuis sloot ik me er sowieso voor af. Dan ben ik gewoon Vera, niet Vera de turnster. Mensen die dicht bij me staan weten ook dat ze me er niet mee moeten lastigvallen.”

Thorsdottir is niet ongehavend naar Tokio afgereisd. De nummer 9 van de meerkampfinale in Rio 2016 ondervindt hinder van een enkelblessure. “Op vloer kan ik nog niet voor mijn maximale score gaan. Er zit nog wel een beperking in wat ik kan, maar daar moet ik het nu mee doen. Mijn doel is een foutloos rondje afwerken, voor het team en voor een plaats in de meerkampfinale. Nog maar een paar weken geleden was het voor mij niet realistisch dat ik hier zou staan. Nu denk ik: laat maar komen, die kwalificaties.”

Van Pol, die zondag het toernooi voor Nederland opent op brug, sprak geen verwachting uit: “Eigenlijk ben ik daar nooit mee bezig. Ik moet gewoon doen wat ik op de training ook doe.”