Winst badmintonners Piek en Seinen in olympisch dubbelspel

Badmintonners Selena Piek en Cheryl Seinen hebben zaterdag hun eerste wedstrijd in het vrouwendubbel gewonnen. Het Nederlandse duo was met 16-21 21-14 21-15 te sterk voor Rachel Honderic en Kristen Tsai uit Canada

In de groepswedstrijden moeten Piek en Seinen het verder opnemen tegen het als derde geplaatste Japanse dubbel Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara en de Egyptische vrouwen Doha Hany en Hadia Hosny.

Piek kwam zaterdag ook in actie met Robin Tabeling in het gemengd dubbel. Ze gingen in drie games onderuit tegen Seo Seung-jae en Chae Yu-jung uit Zuid-Korea: 16-21 21-15 10-21.

Voor Piek en Tabeling wordt het nu een lastige klus om de kwartfinales van het gemengddubbelspel op de Spelen te bereiken. Zondag wacht een wedstrijd tegen de Chinese wereldkampioenen Siwei Zheng en Yaqiong Huang. Piek en Tabeling sluiten de groepsfase af tegen het Egyptische koppel Hatem Adham Elgamal en Doha Hany.

Alleen de beste twee koppels van de poule plaatsen zich voor de kwartfinale.