Zeilster De Geus wordt op Spelen gedreven door revanchegevoelens

Windsurfster Lilian de Geus begint zondag vol revanchegevoelens aan de Olympische Spelen. De 29-jarige zeilster greep bij de Spelen van Rio 2016 op 1 punt naast een medaille. Drie wereldtitels verder gaat De Geus nu voor het allerhoogste.

“Sommige sporters zeggen dat revanche nemen niet bestaat. Maar dat geldt zeker niet voor mij. Ik kan de ervaring die ik in Rio heb opgedaan heel goed gebruiken in Tokio. Die vechtlust zit in me. Rio heeft me sterker gemaakt, anders zou ik daarna niet drie keer wereldkampioen zijn geworden”, aldus De Geus, die in de baai van Enoshima nu op jacht gaat naar olympische roem.

Bij de vorige Spelen was De Geus outsider voor een medaille, nadat ze brons had gepakt op de WK’s van 2015 en 2016. Ze won in Rio de Janeiro de afsluitende medalrace, maar het bleek net niet genoeg voor een medaille. Ze eindigde op de meest ondankbare plek, vierde. “In Rio behoorde ik niet tot de topfavorieten, nu wel. Ik heb veel meer ervaring en ben ook als mens erg gegroeid. Niet alleen op windsurfgebied, maar op alle vlakken. Ik leef nu heel anders naar de Spelen toe.”

De wereldkampioene van 2018, 2020 en 2021 wil voor de kust van het Japanse schiereiland de teleurstelling over het resultaat in Rio wegspoelen. “Die agressiviteit en vechtlust zit er nog steeds in. Ik heb toen op 1 punt een medaille verloren. Dat zit tijdens iedere wedstrijd in mijn hoofd. Ik vecht nu voor ieder punt, omdat ik weet dat het beslissend kan zijn.”

De Geus loopt niet weg voor de favorietenrol. “In het begin was dat wel lastig, daar moest ik mee leren omgaan. Nadat ik in 2018 voor het eerst wereldkampioene was geworden, gingen mensen anders naar me kijken. Die ervaringen heb ik de afgelopen drie jaar meegenomen en ik ben aan de top gebleven. Op het water merk je ook dat ik de favoriet ben. De andere zeilsters kijken naar me, naar welke beslissingen ik maak. Eigenlijk is dat een voordeel, want daardoor zijn ze soms net te laat. Maar ik word soms ook in de ‘vuile’ wind gezet door ze. Daar heb ik ook mee leren omgaan.”