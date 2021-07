Zonderland laat WK schieten en beëindigt turnloopbaan

Turner Epke Zonderland beëindigt zijn carrière. De 35-jarige Fries laat de WK half oktober in Japan schieten. Hij wist zich zaterdag bij de Olympische Spelen in Tokio niet te plaatsen voor de finale op rekstok.

“Het is goed zo. Ik weet niet of het mooier dan dit gaat worden, ik denk het niet”, zei hij bij de NOS.

“Vlak na mijn oefening was het gevoel nog wel aanwezig en dacht ik: had ik nog maar langer gehad. Maar op dit moment ben ik heel tevreden over wat ik vandaag heb kunnen doen. Ik ben blij dat ik op deze manier een mooi einde aan mijn carrière heb kunnen maken”, gaf de drievoudig wereldkampioen te kennen. De rekstokspecialist veroverde in Londen in 2012 de olympische titel.

Zonderland kampte in de afgelopen periode langdurig met gezondheidsklachten. Hij werd al jaren gehinderd door hardnekkige verkoudheid met verstopte holtes tot gevolg. Trainen werd daardoor vaak lastig, hij verloor 6 kilo aan spieren en vet. “Ik kan nog niet genoeg eten voor de energie die ik nodig heb om goed te kunnen trainen”, zei hij onlangs nog over zijn huidige maag- en darmproblemen.

Alle fysieke ongemakken waren begin deze maand nog aanleiding voor Zonderland om elke verwachting voor een nieuw succes in Tokio weg te nemen. Hij liet weten dat het welhaast een wonder zou zijn als hij nog eens de finale zou halen. Dat lukte zaterdag inderdaad niet.

Zonderland landde na zijn oefening aan de rekstok niettemin met een opgelucht gevoel op de vloer. “Ik was blij. Ik ben er niet uitgevallen, met deze voorbereiding was dit het maximaal haalbare”, liet hij weten in het Ariake Gymnastics Centre van Tokio. Over de score (13,833) was hij reëel. “Dat is niet genoeg voor een finaleplaats.”

Hij achtte na zijn optreden in de kwalificatie de kans “1 procent” dat hij bij de WK in het najaar nog in actie zou komen. Bij de NOS maakte hij daarna duidelijk dat hij helemaal stopt, al zal hij thuis in Nederland nog wel de trainingszaal ingaan. “Ik kan niet opeens niets doen, ik moet aftrainen.”