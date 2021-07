Zonderland: opgelucht, blij maar kansloos

Turner Epke Zonderland landde na een gegeven de omstandigheden acceptabel optreden aan de rekstok met een opgelucht gevoel op de vloer. “Ik was blij. Ik ben er niet uitgevallen, met deze voorbereiding was dit het maximaal haalbare”, sprak hij niet veel later in het Ariake Gymnastics Centre van Tokio over de uitvoering van zijn oefening in de kwalificaties bij de Olympische Spelen. ” Over de score (13,833) was hij reëel. “Dat is niet genoeg voor een finaleplaats.”

Het was een beetje dubbel, erkende hij. De olympisch kampioen van Londen 2012, finalist ook in Peking (2008) en Rio (2016), zag zijn toernooi na een moeizame voorbereiding na één optreden eindigen. Zonderland kan maandag naar huis en gaan nadenken over zijn toekomst. “Ik voelde me gisteren redelijk fit, als ik dat twee weken had kunnen doortrekken kan ik mijn oefening goed doorturnen. Het knaagt wel: want met een klein beetje betere voorbereiding had het anders kunnen zijn.” Zonderland kampte langdurig met gezondheidsklachten. Hij acht de kans op “1 tot 5 procent” dat hij in oktober als afscheid nog op de WK uitkomt.

Als dat toernooi in het Japanse Kitakyushu vanwege corona nog doorgaat. “Ja, houd het maar op 1 procent dat ik nog een WK turn.” Zonderland werd al jaren gehinderd door hardnekkige verkoudheid met verstopte holtes tot gevolg. Trainen werd daardoor vaak lastig, de 35-jarige Fries verloor 6 kilo aan spieren en vet. “Ik weeg nu net zo veel als toen ik achttien was.” Dit jaar, na een goede trainingsperiode rond de jaarwisseling, kwamen er bovendien hardnekkige maag- en darmklachten bij. Kort voor de Spelen twijfelde hij zelfs over afreizen naar Tokio. “Ik moet er wel iets te zoeken hebben.”

Zaterdag was de eerste helft van zijn oefening – met onder meer de combinatie van de vluchtelementen Kolman en Gaylord 2 – veelbelovend. “Ik kwam het moeilijke deel goed door, maar ben niet fit genoeg om de oefening dan goed uit te turnen. Dat kost aftrek en met 6,3 als uitgangswaarde in plaats van bijvoorbeeld 6,8 heb je die marge niet. Ik was blij omdat ik het volhield, maar het knaagt wel.”

Zonderland gaat thuis in ieder geval nog de trainingszaal in. “Ik kan niet opeens niets doen, ik moet aftrainen. Er is een hele kleine kans dat ik dan denk: hé, het gaat best lekker. Het zou wel eens leuk zijn: trainen met energie. Maar ik weet ook dat ik wel vaker een opleving heb gehad, gevolgd door weer een dipje. Dan is het mooi geweest, prima. Deze oefening voelt voor mij net zo knap als het winnen van een WK-titel. Wat ik er nu uithaal met deze voorbereiding is echt bizar.”