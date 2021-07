Badloe: het kan beter, maar ook heel veel slechter

Windsurfer Kiran Badloe heeft naar eigen zeggen “een topdag” gehad voor de kust van Enoshima, al presteerde hij enigszins wisselvallig op de eerste zeildag van de Olympische Spelen. De topfavoriet voor het goud in de RS:X-klasse eindigde in de eerste twee races als vijfde en zevende. Met winst van de derde race nestelde de 26-jarige windsurfer zich op de derde plaats in het klassement.

“De eerste twee resultaten waren wat minder, ook vanwege de wind. Bij de laatste race ging de wind aan. Al met al een leuke dag met variĆ«rende omstandigheden”, zei Badloe. “Het kan beter, maar het had ook heel veel slechter gekund. Ik ga de rest van de week lekker knallen om zo ver mogelijk naar voren te varen.”

De drievoudig wereldkampioen wil zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe opvolgen als olympisch kampioen. Van Rijsselberghe veroverde het goud bij Londen 2012 en Rio 2016 met een kaalgeschoren hoofd; Badloe heeft zich in Japan een gemillimeterd kapsel met in het midden een blauwgeverfde pijl laten aanmeten. “Zeker als de wind een beetje ‘aan’ gaat, zoals in de laatste race, dan zie je dat ik geleid word door die blauwe pijl op mijn hoofd”, zei Badloe lachend. Hij had vooraf al aangekondigd een bijzondere ‘look’ te nemen voor de Spelen. “En die bevalt goed.”