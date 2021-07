Badmintonduo Tabeling/Piek verliest ook tweede duel

Het badmintonduo Selena Piek en Robin Tabeling heeft bij de Olympische Spelen in Tokio ook de tweede wedstrijd in het gemengd dubbel verloren. Het Chinese koppel Siwei Zheng en Yaqiong Huang, nummers 1 van de wereld en regerend wereldkampioenen, was met 21-15 22-20 te sterk.

In de eerste game ging het tot 14-14 gelijk op, maar daarna namen de Chinezen de controle over de partij en wonnen de game met 21-15. In de tweede game pakten Piek en Tabeling een voorsprong van 20-18 en kregen daarna een gamepunt, maar ze slaagden er niet in die te benutten. De ervaren Zheng en Huang maakten het met 22-20 af.

Eerder gingen Piek en Tabeling in drie games onderuit tegen Seo Seung-jae en Chae Yu-jung uit Zuid-Korea. Piek en Tabeling sluiten de groepsfase af tegen het Egyptische koppel Hatem Adham Elgamal en Doha Hany, maar een plek in de kwartfinales lijkt niet meer haalbaar. Alleen de beste twee koppels van de poule plaatsen zich voor de laatste acht.