Biles toch nog kanshebber op zes keer turngoud

Ondanks een val op brug heeft de Amerikaanse turnster Simone Biles zich bij de Olympische Spelen van Tokio geplaatst voor alle finales. Biles kwam tot een score van 14,566 en werd daarmee slechts tiende. Maar omdat voor haar vier Russinnen waren geëindigd van wie er slechts twee naar de finale kunnen, behield het turnfenomeen uit de VS de kans om zes olympische titels te veroveren.

Op brug krijgt ze zeker te maken met Nina Derwael. De Belgische wereldkampioene was de beste met een score van 15,366. Ook op balk, waarop ze in Rio verslagen werd door Sanne Wevers, overtuigde Biles niet met de zevende score. Op sprong was ze de beste in de kwalificaties, op vloer moest ze alleen de Italiaanse routinier Vanessa Ferrari voor zich dulden.

Voor de meerkamp kwalificeerde Biles zich als eerste. Met Team USA moest ze de onder de naam ROC uitkomende Russinnen voorlaten. De eerste finale van de vrouwen is de teamfinale van dinsdag. Biles veroverde in Rio 2016 vier gouden medailles.