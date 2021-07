Degenschermer Verwijlen strandt op Spelen in achtste finales

Degenschermer Bas Verwijlen is er bij de Olympische Spelen niet in geslaagd de kwartfinales te halen. De 37-jarige Brabander verloor in de achtste finales met 15-11 van de Fransman Romain Cannone. Verwijlen was het toernooi eerder op de dag begonnen met winst op de Zuid-Koreaan Youngjun Kweon (15-10).

Verwijlen startte slecht tegen Cannone, die in de eerste periode een voorsprong nam van 8-3. Verwijlen richtte zich daarna op en bracht de spanning in de tweede periode terug door de achterstand te verkleinen tot twee punten (11-9). De nummer 7 van de wereld moest de zege toch aan Cannone laten. Verwijlen reageerde na afloop teleurgesteld en ging nog even met de wedstrijdleiding in discussie. Uiteindelijk feliciteerde hij Cannone toch maar. “Ik had het idee dat ik hem raakte, maar mijn lampje ging niet af”, legde Verwijlen na afloop uit aan de NOS. “Normaal mag je dan je degen aanbieden en moet de scheidsrechter controleren of die het doet. Als er dan scheidsrechters zijn die zichzelf boven de regels plaatsen is dat jammer.”

Het was de vierde keer dat Verwijlen aan de Olympische Spelen meedeed. In 2008 wist de degenschermer in Peking de kwartfinales te bereiken. In Londen (2012) was de achtste finales, net als nu, het eindstation. Vijf jaar geleden verloor Verwijlen in Rio de Janeiro al in de eerste ronde.

“Dit is verschrikkelijk balen. Ik heb een moeilijke weg gehad, hiernaartoe”, vervolgde Verwijlen tegen de NOS. “Het was echt de vraag of ik kon meedoen, ik zat op dezelfde vlucht en in dezelfde bus als de vier sporters die positief hebben getest. Ik ben ook in nauw contact geweest met een van hen, taekwandoka Reshmie Oogink. Ik heb drie dagen in onzekerheid gezeten, de kans dat ik positief was was zeker aanwezig. Wij zijn op hele gekke tijden gaan ontbijten, lunchen en avondeten. Ik wilde zoveel mogelijk mensen vermijden. Ik heb wel eens leukere Spelen meegemaakt. Je wilt het beste uit jezelf halen en dat is niet gelukt. Daar baal ik gruwelijk van, ik heb er zo hard voor gewerkt en zo veel voor opzij gezet en opgeofferd. Het duurt wel een paar dagen om hier overheen te komen.”