Emotionele Bertens krijgt bij afscheid dan toch nog beloning

Kiki Bertens kreeg in het dubbelspeltoernooi van de Olympische Spelen eindelijk de beloning waar ze al lange tijd op wachtte. Na afloop van de zwaarbevochten zege op de Franse tennissters Caroline Garcia en Kristina Mladenovic kwamen er behoorlijk wat emoties los. Het werd 7-6 (4) 5-7 11-9.

“In deze wedstrijd kwam alles samen. Het was zó close, elk punt telde”, zei Bertens een paar minuten na de laatste bal met trillende handen. “Ik heb vanaf de 8-4-voorsprong in de supertiebreak geen bal meer geslagen. Gelukkig, want ik had het niet meer.”

Vanaf 8-4 verloren Bertens en Schuurs vijf punten op een rij en het Nederlandse koppel was één punt verwijderd van een pijnlijke nederlaag. De laatste drie punten gingen echter toch naar Bertens en Schuurs.

“Ik sloeg op matchpoint tegen de beste return van de wedstrijd”, aldus Schuurs. “Er waren zoveel verschillende emoties. We speelden tegen een topkoppel op Kiki haar laatste toernooi. We willen haar loopbaan zo graag met een goed gevoel afsluiten.”

De afgelopen maanden kreeg Bertens een aantal mentale tikken. Op zowel Roland Garros als Wimbledon werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld en ook op andere toernooien wilde het niet vlotten. Ze verloor zelfs het plezier op de trainingsbaan na haar rentree na een achillespeesoperatie. Vlak voor vertrek naar Tokio gaf ze aan dat de Spelen haar laatste toernooi zouden worden. In het enkelspel verloor ze zaterdag nog nipt in drie sets.

“Hier ging het om de laatste maand, kan ik eigenlijk wel zeggen; met ‘Deem’ en voor ‘Deem’. Dit is gewoon geweldig”, zei Bertens, vechtend tegen de tranen. “Ik begon goed en Demi speelde juist later in de wedstrijd goed. Hopelijk kunnen we maandag allebei op hetzelfde moment ons hoge niveau halen. Dan kunnen er leuke dingen gebeuren.”

Vijf jaar geleden verloor Bertens in de halve finales van de Fed Cup, tegenwoordig de Billie Jean King Cup genoemd, nog het beslissende dubbelspel van Garcia/Mladenovic. “Deze rekening stond nog open met ze. Ik kan me geen betere revanche wensen.”