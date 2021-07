De Nederlandse estafettezwemsters hebben op de Olympische Spelen van Tokio wederom naast een medaille gegrepen op de 4×100 meter vrije slag. Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint en Femke Heemskerk eindigden in de finale als vierde in 3.33,70. Bij de Spelen van Rio 2016 eindigden de zwemsters ook al op die plek.

Australië veroverde in Tokio het goud in een wereldrecord: 3.29,69. Het zilver ging naar Canada (3.32,78), het brons naar de Verenigde Staten (3.32,81). Nederland had zich als tweede geplaatst voor de olympische finale.

Marrit Steenbergen moest daarin haar plek afstaan aan Toussaint, die de derde 100 meter voor haar rekening nam. Het Nederlandse kwartet lag na de eerste 100 meter achteraan. Startzwemster Busch kon in haar eerste olympische finale het tempo vooraan niet bijhouden en gaf na 54,64 over aan Kromowidjojo, die één plek winst boekte. Toen Heemskerk als slotzwemster het water in dook, lag Oranje nog steeds op de zevende plek.

De 33-jarige Heemskerk, die al maanden in grootse vorm steekt, bracht Nederland nog dicht in de buurt van een medaille. Het lukte haar echter niet om de olympisch kampioenen Penny Oleksiak (Canada) en Simone Manuel (VS) te passeren. Het Australische viertal, bestaande uit de zussen Cate en Bronte Campbell, Emma McKeon en Meg Harris, was oppermachtig en veroverde voor de derde keer op rij olympisch goud op dit onderdeel.

Bij de EK van eerder dit jaar in Boedapest pakte de Nederlandse estafetteploeg zilver achter Groot-Brittannië.

Kromowidjojo en Heemskerk pakten met de estafetteploeg eerder olympisch goud (Peking 2008) en zilver (Londen 2012) op de 4×100 vrij.