Hockeyers met heel veel moeite wel langs Zuid-Afrika

De Nederlandse hockeyers hebben met heel veel moeite hun eerste zege geboekt op de Olympische Spelen van Tokio. Tegen het veel lager ingeschatte Zuid-Afrika won de formatie van bondscoach Max Caldas met 5-3. In het openingsduel had Oranje verloren van België.

Sensationeel was de openingsfase, waarin de vooraf kansloos geachte Afrikanen een voorsprong van 0-3 namen. Pas in het laatste kwart kwam Nederland voor het eerst op voorsprong, dankzij een benutte strafbal van Mink van der Weerden. Eerder had Jeroen Hertzberger vanaf ‘de stip’ gemist. Door Mirco Pruyser werd het nog 5-3.

Oranje werd in 2000 voor de laatste keer olympisch kampioen. Wel werd Nederland onlangs in Amstelveen Europees kampioen.