Kanoslalomster Wegman op koers voor halve finales Spelen

Kanovaarster Martina Wegman ligt op de Olympische Spelen op koers voor een plek in de halve finales van het onderdeel slalom. Na de eerste heat staat de 32-jarige Wegman op de twaalfde plaats in het veld van 27 vrouwen. Later op zondag is de tweede heat. De kanovaarster uit Schoorl, die voornamelijk in Nieuw-Zeeland verblijft, moet bij de eerste 24 eindigen om door te gaan naar de halve finales die voor dinsdag op het programma staan.

Bij kanoslalom moeten de deelnemers een kunstmatige wildwaterbaan van 250 meter zo snel mogelijk afleggen. Onderweg moeten ze tussen 25 poortjes door. Wie de paaltjes van het poortje raakt, krijgt 2 strafseconden. Een gemiste poort betekent 50 strafseconden. Wegman raakte één poortje op het Kasai Canoe Slalom Centre, waar ze de afgelopen weken al trainde. Ze moest ruim 11 seconden toegeven op de Duitse Ricarda Funk.

Kanoslalom maakt sinds 1992 deel uit van het olympische programma. De laatste keer dat Nederland in deze discipline meedeed, was bij Peking 2008 met Robert Bouten en Ariane Herde. Beiden haalden de finale. Bouten werd negende, Herde eindigde als zesde.