Kiesenhofer krijgt felicitaties van Nederlandse rensters

Een grote onbekende zette de Nederlandse wielrensters te kijk in de olympische wegrace. Het was de 30-jarige Anna Kiesenhofer, een Oostenrijkse zonder ploeg, een liefhebber die fietst zonder daar geld mee te verdienen. Zij begon vlak na de start van de koers in Musashinonomori Park aan een avontuur dat na 137 kilometer bij de finish op de Fuji International Speedway uitmondde in goud.

“Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik ben geen prof, maar ik wijd wel mijn leven aan het wielrennen en ik heb ook de wil om te winnen”, zei ze tegen de verzamelde media. “De Nederlandse ploeg met toppers als Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos was hier de grote favoriet en ik kan me voorstellen dat zij zeer teleurgesteld zijn. Toch hebben ze me heel sportief gefeliciteerd.”

De Oostenrijkse wist dat ze maar één kans had om een medaille te winnen en die sterke Nederlandse vrouwen af te troeven. “Meegaan in een vroege ontsnapping en hopen dat je weg kan blijven. Ik ben een goede tijdrijder, maar ik was nooit 100 procent zeker dat het zou lukken. Pas toen we het circuit opreden voor de laatste ronde, begon ik erin te geloven.”