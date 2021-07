Merkwaardige valpartij wielrenster Van Vleuten tijdens wegrace

Wielrenster Annemiek van Vleuten is tijdens de olympische wegrace op een merkwaardige manier ten val gekomen. Met nog ruim 65 kilometer voor de boeg reed een van de Nederlandse troeven bovenop Emma Cecilie Jörgensen. De Deense ging eerst onderuit, Van Vleuten leek genoeg ruimte te hebben eromheen te rijden, maar in plaats daarvan fietste ze vol tegen de op de grond liggende Jörgensen.

Van Vleuten wist wel weer snel overeind te krabbelen en op de fiets te stappen, maar leek toch wat verdwaasd. Mogelijk speelde de warmte een rol, want op het 137 kilometer lange traject van startplaats Musashinonomori Park naar de Fuji International Speedway is het behoorlijk heet. Van Vleuten nam ook even een extra bidon water en keerde vervolgens terug in het peloton.

Dat peloton is op jacht naar drie rensters die al vanaf de eerste kilometers aan de leiding rijden: de Israëlische Omer Shapira, de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer en de Poolse Anna Plichta.