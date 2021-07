Motorcoureur Rea klasse apart in WK Superbike op circuit Assen

De Noord-Ierse motorcoureur Jonathan Rea heeft op het circuit van Assen in het WK Superbike een hattrick neergezet. De zesvoudige wereldkampioen won beide hoofdraces en was ook de beste op zijn Kawasaki in de Superpole.

Michael van der Mark behaalde zaterdag voor eigen publiek de vierde plek. Een dag later kwam de BMW-coureur als zesde binnen in de tweede hoofdrace. In de Superpole zette hij de negende tijd neer.

In de WK-stand leidt Rea met 243 punten, gevolgd door de Turk Toprak Razgatlioglu met 206 punten. Van der Mark bezet de zevende plaats met 104 punten.