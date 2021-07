Noorse tennisser Ruud pakt na Bastad ook eindzege in Gstaad

Tennisser Casper Ruud heeft opnieuw een ATP-toernooi aan zijn erelijst toegevoegd. Een week na zijn eindzege in Bastad was de Noor ook de beste in Gstaad. De als derde geplaatste Ruud versloeg in de finale de Fransman Hugo Gaston met 6-3 6-2.

Ruud heeft nu vier keer een toernooi gewonnen op het hoogste niveau. Eerder dit jaar behaalde hij de titel in Genève en hij was ook al eens de beste in Buenos Aires.

Na zijn zege in Bastad was Ruud vorige week naar de veertiende plaats op de wereldranglijst gestegen.