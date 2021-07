Parijs 2024 lonkt, maar avonturen blijven Wegman ook trekken

Stoppen of doorgaan? Kanoslalomster Martina Wegman weet het nog niet. De 32-jarige avonturier uit het Noord-Hollandse dorp Schoorl is in haar leven al de hele wereld over gereisd. Ze kan nu ook de Olympische Spelen afstrepen van haar ‘bucketlist’.

“Ik heb het idee dat ik progressie blijf boeken en in dat opzicht zou ik graag willen kijken hoe ver in kan komen in deze sport”, zei Wegman nadat ze zich had geplaatst voor de halve finale in Tokio. Het verschil met de top is echter nog aanzienlijk. “Het doel is om daar ook bij te komen. Maar deze week zat ik wel te denken: wil ik doorgaan tot aan de Spelen van 2024 in Parijs? Dan moet ik al die andere avonturen aan de kant laten staan. Ik ben er nog niet uit, ik moet nog steeds heel veel afwegingen maken. Na Tokio kijk ik of ik door ga.”

Haar Nieuw-Zeelandse man Michael Dawson deed als kanoĆ«r mee aan de Spelen van 2012 en 2016 en is nu als coach actief in Tokio. “Hij ziet ook dat Parijs een goede mogelijkheid voor me is. Maar ik ben 32 jaar en hij is twee jaar ouder”, aldus Wegman. “Het gaat ook om levenskeuzes die we moeten maken. Als ik zeg dat ik naar Parijs wil, dan zal hij me steunen. Maar die afweging moet ik nog maken.”