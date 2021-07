‘Records’ van Zwitserse sprinter Wilson niet erkend

De drie records die de Zwitserse sprinter Alex Wilson vorig weekeinde in Atlanta brak, worden niet officieel erkend. Volgens de Zwitserse atletiekbond was het zogenoemde startinformatiesysteem bij de wedstrijden in de Amerikaanse staat Georgia niet aanwezig.

Bovendien ontbraken de nodige officials en voldeed het stadion niet aan de gangbare normen. Daardoor zullen de vermeende toptijden van Wilson niet worden opgenomen in de nationale en internationale ranglijsten en statistieken.

Wilson (30) liep een Zwitsers en Europees record op de 100 meter. Hij finishte in een tijd van 9,84 seconden. Wilson was nog nooit sneller dan 10,08 geweest. Zijn beste tijd in 2021 was 10,38. Vorig jaar liep de Zwitser helemaal geen wedstrijden. Wilson verbeterde in Atlanta tevens het Zwitserse record op de 200 meter (19,89).

De bekende Amerikaanse trainer Rana Reider, oud-bondscoach van de Atletiekunie, vertrouwde de recordtijden van Wilson meteen al niet. “We weten voor 100 procent zeker dat dit niet mogelijk is”, reageerde hij vorige week vol ongeloof.