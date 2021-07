Roeier Twellaar liet zelfs zijn vriendin voor ieder bezoek testen

De Nederlandse roeiers hebben in aanloop naar de Olympische Spelen hun uiterste best gedaan om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Dat zegt Melvin Twellaar, die in de weken voor vertrek naar Tokio alleen zijn vriendin zag en haar ook voorafgaand aan ieder bezoek een coronatest liet doen.

De Nederlandse roeiafvaardiging in Japan heeft al te maken met drie coronagevallen; roeier Finn Florijn, coach Josy Verdonkschot en een niet nader genoemd staflid. Er wordt gevreesd voor meer positieve gevallen.

“Je kan er niet zoveel aan doen en je houdt je zo goed mogelijk aan alle maatregelen. Ik denk dat wij er al strenger op zijn dan noodzakelijk was. Het heeft nu geen zin om ons druk te maken”, aldus de 30-jarige Stef Broenink, die samen met Twellaar (24) de dubbeltwee vormt. Twellaar: “Het is alleen maar afleiding. Uiteindelijk zijn we hier voor de Spelen en om onze beste race te varen in de finale. Natuurlijk weet je wat er is gebeurd. Maar het gaat energie vreten als je ermee bezig blijft.”

Volgens Broenink zijn de roeiers wel bekend met dit soort situaties. “Het is voor ons ook niet de eerste keer. We moeten elke keer door die hoepel springen en daar raak je aan gewend. We proberen ons zo goed mogelijk te focussen op het roeien. Als je je gaat opvreten, dan red je het sowieso niet. Twellaar: “Ideaal is het nooit.”

Het duo Twellaar/Broenink meent dat de Nederlandse roeiers elkaar geen verwijten kunnen maken. “We zijn weken van tevoren supervoorzichtig geweest”, aldus Twellaar. “Ik heb bijvoorbeeld geen vrienden gezien en alleen mijn vriendin. Zij moest zich iedere keer eerst testen voordat ze bij mij kwam. Ik ken weinig mensen die voorzichtiger waren dan wij.”

Broenink meent dat de roeiers in aanloop naar de Spelen juist ieder risico hebben gemeden en dat op Japanse bodem nog steeds doen. “Dat komt bij iedereen vanuit zijn intrinsieke motivatie, want dit zijn zĂșlke belangrijke momenten. We zijn allemaal intelligente mensen en iedereen weet dat het wel heel zonde zou zijn als je het daarop stuk laat lopen. Twellaar: “Je schiet alleen maar jezelf in de voet als je het niet doet, het komt vanuit je eigen motivatie.”

De roeiers plaatsten zich overtuigend voor de finale van de dubbeltwee. De komende dagen hopen ze zich te kunnen concentreren op het roeien. “Als je je heel bang gaat zitten maken, dan heb je sowieso al verloren”, aldus Broenink. “Het is zonde als je aan de start verschijnt en je verliest omdat je je er te druk om maakt. Op het roeien heb je wel invloed.”