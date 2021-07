Roeisters De Jong en Scheenaard naar finale dubbeltwee

De Nederlandse roeisters hebben zich overtuigend verzekerd van een plek in de eindstrijd van de dubbeltwee. Roos de Jong en Lisa Scheenaard zetten in hun halve finale de beste tijd op de klokken: 7.08,09.

De Jong en Scheenaard moesten in het eerste deel van hun race Canada voor zich dulden, maar namen in de slotfase de leiding over. De overwinning in de halve finales kwam op de laatste honderd meter geen moment meer in gevaar. Achter Canada werden de Verenigde Staten derde.

Melvin Twellaar en Stef Broenink kwalificeerden zich met de snelste tijd voor de finale van de dubbeltwee bij de mannen. Het duo finishte na 6.20,17 en was een stuk langzamer dan vrijdag toen ze nog een olympisch record roeiden (6.08,38).