Schotse darter Wright wint World Matchplay met overmacht

Darter Peter Wright heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan de titel veroverd op het World Matchplay. De als tweede geplaatste Schot versloeg in Blackpool titelhouder Dimitri Van den Bergh uit België met duidelijke cijfers: 18-9.

Wright gooide in de finale een gemiddelde van 105.90 punten. De onttroonde Van den Bergh kwam uit op 100.88. Wright (51) verdiende met zijn triomf in Winter Gardens een bedrag van circa 165.000 euro. Van den Bergh (27) hield aan zijn tweede finaleplaats op rij ongeveer 80.000 euro over.

Wright schakelde in de halve finales ook al tweevoudig winnaar Michael van Gerwen op grootse wijze uit. De wereldkampioen van 2020 zegevierde zaterdag met 17-10 en eindigde in die partij met het indrukwekkende gemiddelde van 110.37 punten.

Het World Matchplay vormt met het WK en de Premier League de ‘Triple Crown’ in het darts.