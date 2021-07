Spaanse tennistiener Alcaraz pakt in Umag eerste ATP-titel

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft op 18-jarige leeftijd zijn eerste ATP-titel binnen. De nummer 73 van de wereldranglijst rekende in de finale van het graveltoernooi in het Kroatische Umag vlot af met de Franse routinier Richard Gasquet (35). Na amper vijf kwartier was het duel voorbij: 6-2 6-2.

In het Poolse Gdynia ging de eindzege naar Marina Zanevska, die in de finale van het graveltoernooi de Slowaakse Kristina Kucova in twee sets versloeg: 6-4 7-6 (4). Voor de 27-jarige Belgische was het haar eerste titel in het WTA-circuit.