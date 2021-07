Cameron Norrie heeft voor het eerst in haar loopbaan een titel op de ATP Tour gewonnen. De 25-jarige Brit deed dat in het Mexicaanse Los Cabos, waar hij de 19-jarige Amerikaan Brandon Nakashima in de finale met 6-2 6-2 versloeg.

Norrie, de nummer 30 van de wereld, verloor zijn vorige vier ATP-finales. Drie daarvan, in Estoril, Lyon en Londen, waren dit jaar. Voor Nakashima was het zijn eerste finale op ATP-niveau.