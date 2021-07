Tennisster Osaka wint eerste olympische duel

De Japanse tennisster Noami Osaka heeft haar eerste wedstrijd van het olympische toernooi gewonnen. Twee dagen nadat ze in het olympisch stadion de olympische vlam had ontstoken, was ze met 6-1 6-4 te sterk voor de Chinese Zheng Saisai.

Het was voor Osaka haar eerste partij sinds ze zich na de eerste ronde van Roland Garros terugtrok uit het toernooi. Ze had voor ophef gezorgd omdat ze niet meer met journalisten wilde praten. Uiteindelijk bleek dit te maken met depressieve gevoelens waar ze al enige tijd mee kampte. Osaka zegde ook af voor Wimbledon, maar de Spelen wilde ze uiteindelijk niet laten schieten.

“Het is een droom voor mij om aan de Spelen mee te doen, dat was het als kind al. Ik voel mij ook heel trots dat ik de vlam heb mogen ontsteken”, aldus Osaka.