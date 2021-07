Terpstra: een beter mountainbikeparcours kan ik me niet wensen

Anne Terpstra is lyrisch over het olympische mountainbikeparcours. “Dit is bijna perfect voor mij. Een beter parcours kan ik me eigenlijk niet wensen”, zegt de 30-jarige geboren Zeeuwse. “Als straks de race gaat zoals ik die voor me zie, dan ben ik zeker een kandidaat voor een medaille.”

Ze heeft dat parcours in de buurt van Izu, op enkele uren rijden van Tokio, twee jaar geleden al eens getest. “Toen had ik er meteen een goed gevoel op en gelukkig is dat niet veranderd. Er zitten wel vijf of zes beklimmingen in die steil zijn, de afdalingen zijn technisch lastig en op de vlakke stroken kun je goed doorrijden”, licht ze toe. Maar waar ze vooral blij mee is, zijn de stenen als ondergrond. “Ik woon in Duitsland en train daar op stenen en daar voel ik me het beste op.”

Terpstra heeft ook over haar vorm niet te klagen. “Die is goed. Ik doe tot aan de race komende dinsdag rustig aan om topfit aan de start te verschijnen, maar ik heb wel al wat rondjes op snelheid gereden en goed gekeken welke lijnen het beste zijn en dat ging allemaal zo goed. Ik heb echt heel veel zin in de wedstrijd.”

De meervoudig Nederlands kampioene, winnares van het zilver bij de laatste EK, is voorts lovend over haar verblijfplaats in Japan. “We zitten hier met de mountainbikers bij elkaar en zo afgelegen van de rest is dat best lekker rustig. Als groep hebben we het ook heel fijn met elkaar.”

Terpstra reed dit seizoen wel top 10, maar kwam nog niet op het podium en ze geldt ook niet als absolute topfavoriete voor olympisch goud. Die status is weggelegd voor de Fran├žaise Loana Lecomte, die alle wereldbekerwedstrijden van dit seizoen op haar naam schreef. “Maar dat hoeft niets te zeggen. Aan die zegereeks komt vast een keer een einde en misschien wel hier. Als het bij mij allemaal klopt, kan ik echt meedoen om de medailles, maar er zijn veel vrouwen die sterk zijn. De concurrentie is groot, er zijn wel tien tot vijftien kandidaten voor het podium.”

De Zeeuwse was er vijf jaar geleden ook bij in Rio, toen ze door een dopinggeval bij een Russin op het allerlaatste moment werd toegevoegd aan het deelnemersveld en naar een knappe vijftiende plaats reed. “Dat was mijn beste race in dat jaar en ik heb er toen intens van genoten. Het is hier in Japan vanwege corona heel anders, maar ik hoop dat de ervaring net zo mooi wordt.”