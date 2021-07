Titelverdediger Murray trekt zich terug uit enkelspel

Andy Murray zal zijn titel in het enkelspel bij de Olympische Spelen in Tokio niet verdedigen. De Britse tennisser won goud bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro en in 2012 in Londen. Maar Murray heeft last van een spierblessure en zal zich in Japan concentreren op het dubbelspel aan de zijde van Joe Salisbury. Ze wonnen zaterdag hun partij in de eerste ronde.

“Ik ben erg teleurgesteld dat ik mijn titel niet kan verdedigen, maar de medische staf heeft mij geadviseerd om niet in het enkel- en het dubbelspel in actie te komen. Ik heb daarom de moeilijke beslissing genomen om mij terug te trekken uit het enkelspel en mij te focussen op het dubbel”, aldus Murray.

Murray wordt in het schema vervangen door de Australiƫr Max Purcell. De Brit kende veel blessureleed de afgelopen jaren. Hij is op de weg terug na een heupoperatie in 2019.