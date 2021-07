Titelverdedigster Sanne Wevers mist balkfinale bij Spelen Tokio

Turnster Sanne Wevers zal in Tokio geen tweede olympische medaille op de balk veroveren. De titelverdedigster van Rio 2016 kwam in de kwalificaties tot een score van 13,866. Nadat twee Amerikaanse turnsters – Sunisa Lee en Simone Biles – het beter hadden gedaan viel Wevers buiten de top 8. Alleen de eerste acht plaatsen, met een maximum van twee per land, geven recht op deelname aan de toestelfinale op dinsdag 3 augustus. De kwalificaties duren nog tot ongeveer 15.00 uur.

Wevers (29) eindigde eerder dit jaar op de EK nog als tweede op de balk.

In Rio waren er ook finaleplaatsen voor het team en voor Eythora Thorsdottir en Lieke Wevers op de meerkamp.