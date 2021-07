Turnkampioene Biles mist olympische finale op brug

Veelvoudig olympisch kampioene Simone Biles heeft zich bij de Olympische Spelen in Tokio niet geplaatst voor de finale van de brug met ongelijke leggers. In de kwalificatie viel de Amerikaanse turnster op dit onderdeel buiten de top acht.

Biles won bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro vier keer goud. Ze wil in Tokio vijf titels pakken. Ze kwalificeerde zich wel op de onderdelen vloer, sprong en de meerkampfinale en kan ook nog goud veroveren in de teamwedstrijd. Ze heeft ook nog zicht op een plek in de finale op de balk. Maar staat in de tussenstand zevende en er is nog een divisie bezig.