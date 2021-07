Van Vleuten: koersen zonder oortjes amateuristisch

Zonder oortjes de olympische wegrace koersen is amateuristisch. Dat zei wielrenster Annemiek van Vleuten nadat ze op de Fuji International Speedway het zilver had veroverd. Ze dacht echter dat ze goud had, omdat ze niet had doorgekregen dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer nog voor haar reed.

“We kregen geen informatie”, zei Van Vleuten na afloop. “Ik moest motormensen van de tv vragen wat de voorsprong was. Ik heb nooit geweten dat een Oostenrijkse nog vooraan reed. Ik wist niet beter dat de voorsprong voor de twee koplopers 45 seconden was met nog 10 kilometer te gaan. Die pakken we terug, dacht ik.”

Van Vleuten doelde op de Israƫlische Omer Shapiro en de Poolse Anna Plichta, die met Kiesenhofer vanaf de start op avontuur waren gegaan en 10 minuten voorsprong kregen. Op 40 kilometer van de finish reed de Oostenrijkse echter haar medevluchters los en soleerde naar de olympische titel.

“Het was een onwijs verwarrende koers. Dat ik hier nog zilver win is heel speciaal. Ik kan met 38 jaar hopelijk een inspiratie zijn voor anderen. Mijn doel was hier de best mogelijk vorm te hebben en dat is wel gelukt. Ik sta hier toch met zilver na een solo met aanval.”