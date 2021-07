Veertiende Nederlandse titel op rij biljarter Klompenhouwer

Biljarter Therese Klompenhouwer heeft voor de veertiende keer op rij de Nederlandse titel in het driebanden veroverd. De wereld- en Europees kampioene was in de finale veel te sterk voor Karina Jetten. De 38-jarige titelhoudster zegevierde met 30-11 in 20 beurten.

Het was de negende eindstrijd om de Nederlandse titel tussen Klompenhouwer en Jetten. “Ik heb natuurlijk wel zwaardere finales gespeeld tegen Karina. Maar ze heeft uiteindelijk toch weer een mooi toernooi gespeeld. We blijven gewoon de twee beste speelsters”, concludeert Klompenhouwer.

Ze vindt het jammer dat er nog altijd relatief weinig tegenstand is in eigen land. “Ze breken niet door, jammer genoeg, ze moeten werken, want ze kunnen hun geld er niet mee verdienen. En ze blijven stilstaan op het niveau waarop ze al jaren spelen. Dus wat moeten we doen? Haal de jonge meiden van 10, 12 jaar van straat, maak ze enthousiast voor biljarten, geef ze training en hoop dat er weer zo één komt zoals ik het heb gedaan.”

Klompenhouwer geniet als profbiljarter van het leven. “Ik reis de wereld rond en speel prachtige toernooien. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er niet meer meiden zijn die dit zouden willen.”