Zeilster Bouwmeester gaat slecht van start op Spelen

Zeilster Marit Bouwmeester is haar jacht op een gouden medaille op de Spelen in Tokio slecht begonnen. De regerend olympisch kampioene in de Laser Radial kwam in haar eerste race niet verder dan de 21e plaats.

De Spaanse Cristina Pujol Bajo was de snelste in de eerste race, gevolgd door de Griekse Vasileia Karachaliou en Nur Shazrin Mohamad Latif uit Maleisiƫ.

De 33-jarige Bouwmeester, tijdens de Spelen van 2012 van Londen al goed voor zilver, verloor na de start al snel de aansluiting met de snelste boten. In het water rond het eiland Enoshima kon ze haar achterstand niet meer goedmaken.

Bouwmeester krijgt later op zondag een herkansing in de tweede race.