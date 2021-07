Zwemmer Kamminga overtuigend naar olympische finale 100 school

Zwemmer Arno Kamminga heeft zich op de Olympische Spelen op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de 100 meter schoolslag. De 25-jarige Kamminga zegevierde in de eerste halve finale in 58,19 seconden. Hij was daarmee wel bijna vier tienden langzamer dan het Nederlands record dat hij zaterdagavond klokte in de series (57,80).

De Britse titelverdediger Adam Peaty, de wereldrecordhouder met 56,88, zette in de tweede halve finale in het Tokyo Aquatics Centre de beste tijd neer: 57,63. In de Nederlandse nacht van zondag op maandag komt het om 04.12 uur in de finale tot een duel tussen Peaty en Kamminga, de twee snelste mannen ter wereld op de 100 school.

Het zijn ook de enige twee schoolslagzwemmers die ooit onder de 58 seconden hebben gezwommen. Peaty deed dat al heel vaak, Kamminga lukte dat in april in Eindhoven voor het eerst (57,90).

“De missie is geslaagd”, zei Kamminga, die op deze Spelen ook nog meedoet aan de 200 school. “Het was een goede race, het gaat nu niet om de tijd. Ik ben blij dat ik mijn race heb gewonnen en dat ik door ben naar de finale. Het wordt mijn eerste olympische finale, ik heb niets te verliezen. Als ik geen medaille pak, heb ik nog steeds gewonnen.”

Op basis van de progressie die Kamminga de afgelopen jaren heeft geboekt en de tijden die hij zwemt, is een medaille echter heel realistisch. De Katwijker is de enige die Peaty enigszins kan bedreigen. De Italiaan Nicolò Martinenghi, die in dezelfde heat als Kamminga zwom, kwalificeerde zich als derde voor de finale in 58,28.

Peaty pakte bij de Spelen van Rio 2016 het goud op de 100 school in 57,13, toen een wereldrecord.