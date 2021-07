Als het Nederlands 3-3-basketbalteam met drie in plaats van vier spelers verder moet in het olympisch toernooi, dan wordt het wel een hele zware opgave de halve finales te bereiken. Dat zei Arvin Slagter, een van de spelers van Oranje, na de nederlaag tegen België.

Ross Bekkering viel uit met een ogenschijnlijk pijnlijke handblessure, waardoor het team met drie man verder moest. “Deze sport is een fysieke veldslag. De kans om een medaille te halen, wordt wel heel klein als we met drie man door moeten. Zo realistisch moeten we zijn”, aldus de 1,92 meter lange Slagter. “We moeten ook nog tegen Polen en Letland, twee fysiek ingestelde teams.”

Een reserve inbrengen kan volgens Slagter niet meer. “Op het moment dat het toernooi start, is er geen wisselmogelijkheid meer. De vier aangewezen spelers moeten het dan doen en valt er iemand weg, dan moeten de overige drie door. Reserves mochten alleen vóór het toernooi worden ingebracht.”

Met drie man 3×3 basketbal spelen is bijna niet te doen, zegt Slagter. “Het is echt een zware sport, bij elk dood spelmoment wisselen we. Dat doen we in het begin bij toerbeurt om in het ritme te blijven en te voorkomen dat we te snel vermoeid raken, later wisselen we vooral tactisch. Dan blijft de speler die er het meest doorheen zit wat langer op de bank zitten. Je begrijpt dat we zonder wissel zwaar gedupeerd zijn.”

Doel van de 3×3-basketballers is nog altijd de top zes. De eerste twee uit de poule van acht plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales, de nummers 3 tot en met 6 spelen kwartfinales. Nederland staat met drie zeges uit vijf wedstrijden derde. “We waren ontzettend aan het groeien in het toernooi, we vonden elkaar steeds beter. Daarom is deze wending zo jammer. Met vier man hadden we zeker gewonnen van België, als je ziet hoe close het was met drie man.”