Windsurfer Kiran Badloe heeft na winst in de vierde race in de RS:X-klasse, een tweede plaats gehaald in de vijfde race. In het klassement verstevigde hij zijn koppositie. Badloe staat in de tussenstand vier punten voor op de Italiaan Mattia Camboni.

De race werd gewonnen door de Fransman Thomas Goyard. Later maandag staat nog een race op het programma.

De Nederlander is favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen.