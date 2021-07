Eerste nederlaag Amerikaanse zwemster Ledecky op Spelen

De Amerikaanse zwemster Katie Ledecky heeft haar eerste nederlaag moeten incasseren op de Olympische Spelen. De 24-jarige Amerikaanse werd in de finale van de 400 meter vrije slag geklopt door de 20-jarige Ariarne Titmus uit Australiƫ. Ledecky had haar vier vorige individuele finales op de Spelen allemaal gewonnen.

Op de Spelen van Londen 2012 pakte Ledecky als 15-jarige het goud op de 800 vrij. Vier jaar later in Rio de Janeiro werd ze olympisch kampioene op de 200, 400 en 800 vrij. Ledecky pakte toen ook goud met de estafetteploeg op de 4×200 vrij.

De Amerikaanse leek in het Tokyo Aquatics Centre op weg naar haar zesde olympische titel, maar op de laatste 100 meter werd ze voorbij gezwommen door Titmus. “Ik heb Katie bedankt, zonder haar had ik hier niet gestaan”, zei de Australische. “Zij is de standaard. Ik probeerde in deze race zo lang mogelijk bij haar te blijven. Ik kan niet geloven dat het gelukt is.”