Geen breuken bij Van der Poel na val in mountainbikerace

Mathieu van der Poel heeft geen breuken opgelopen bij de olympische mountainbikerace. Dat heeft volgens bondscoach Gerben de Knegt onderzoek in het ziekenhuis uitgewezen. Van der Poel is terug in het hotel.

Van der Poel had zijn zinnen gezet op olympisch goud op de mountainbike, maar hij ging in de eerste ronde al hard onderuit. Hij reed nog wel door maar stapte in de voorlaatste ronde uit de wedstrijd. Vanwege de pijn aan zijn heup en schouder liet hij zich in het ziekenhuis onderzoeken.

De alleskunner op de fiets kwam ten val op de zogenoemde Sakura Drop. De mountainbikers kwamen daar met de fiets los van de grond, maar Van der Poel dacht dat hij op een plank terecht zou komen. Die plank bleek er in de wedstrijd niet meer te liggen.