Geen zorgen bij GP in Zandvoort na schrappen festivals

De organisatie van de Grand Prix in Zandvoort gaat ervan uit dat het schrappen van de meerdaagse festivals geen invloed heeft op de wedstrijd in de Formule 1. De Nederlandse race staat op 5 september op het programma. Op 3 september is de vrije training en op 4 september een vrije training en de kwalificatie.

“De Dutch Grand Prix is een sportevenement en valt daarom niet onder de regeling van de meerdaagse muziekfestivals”, aldus de organisatie. “Als organisator zijn we afhankelijk van de regels en voorwaarden die de landelijke overheid aan ons als organisatie en bezoeker stelt. We gaan ervan uit dat de huidige maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben en dat diezelfde maatregelen na 13 augustus kunnen worden losgelaten voor de professioneel georganiseerde sportevenementen.”

De organisatie gaat er ook nog steeds vanuit dat de volledige capaciteit in Zandvoort kan worden benut.