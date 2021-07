Handboogschutters grijpen naast brons in landenwedstrijd Spelen

De Nederlandse handboogschutters hebben naast de medailles gegrepen in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen. Steve Wijler, Gijs Broeksma en Sjef van den Berg verloren in de strijd om het brons via een shoot-off van Japan (4-5).

Van den Berg kreeg in de vierde set de kans om Oranje de winst te bezorgen, maar zijn pijl vloog in de 8 in plaats van in de benodigde 9 of 10. In de shoot-off schoten beide landen met drie pijlen 28 punten bij elkaar, maar omdat de laatste Japanse pijl in het midden van de 10 belandde, ging het brons naar het gastland van de Spelen.

De mannen hadden zich als tweede geplaatst voor de landenwedstrijd en behoorden daarin tot de favorieten, maar ze waren in de halve finales kansloos tegen Taiwan (0-6).

Wijler had zaterdag in de gemengde landenwedstrijd met Gabriela Schloesser wel een zilveren plak gepakt. Dat betekende de eerste medaille voor TeamNL op de Spelen van Tokio. Daarna volgden zilver voor wielrenster Annemiek van Vleuten (wegwedstrijd) en zwemmer Arno Kamminga (100 meter schoolslag).